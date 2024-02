Lídice acha “precipitado” diálogos sobre sucessão de Lira na Câmara | A TARDE

Mesmo com as sutis movimentações dos pré-candidatos baianos à presidência da Câmara dos Deputados, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) acredita que discutir o pleito este ano é “precipitado”.

“Eu acho essa discussão muito precipitada. A precipitação é ruim para o atual presidente da Casa [Arthur Lira], para os trabalhos na Câmara”, disse a socialista ao portal A Tarde, nesta sexta-feira, 9.

Na Câmara dos Deputados, o PSB se desassociou do bloco partidário de Arthur Lira (PP-AL). Até o momento, o partido não integrou nenhum outro bloco.

A disputa para a sucessão de Arthur Lira na Casa Legislativa conta com nome de dois baianos: Elmar Nascimento (União Brasil) e Antônio Brito (PSD). Brito, por sua vez, vem caminhando para se efetivar na vaga.

O presidente estadual da sigla de Brito, Otto Alencar, revelou que o parlamentar tem “bom trânsito” entre os parlamentares e tem “competência” para assumir o cargo.

Já Nascimento mantém diálogo com Lira e é apontado como uma das possíveis preferências do chefe do Legislativo para sucedê-lo.