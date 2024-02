Lídice marca presença na abertura do carnaval e exalta blocos de samba | A TARDE

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) prestigiou o primeiro dia de carnaval de Salvador. Depois de acompanhar a abertura oficial da festa, a ex-prefeita da capital baiana foi conferir os blocos de amba.

“Foi belíssima a abertura do Carnaval, e hoje é um dia que eu gosto demais, que é o dia dos blocos de samba. É o Alerta Geral, é o Amor e Paixão, são blocos imensos, é o nosso bloco do Tonho Matéria, bloco da capoeira, que mostra uma outra cultura dentro do carnaval, que é uma cultura raiz da música baiana, que é o samba, o nosso samba, do nosso jeito de fazer samba”.

Lídice destacou a importância da diversidade e afirmou que o carnaval baiano não é só o axé, apesar da força do gênero baiano em todo o Brasil. “O axé é maravilhoso. Porque todo carnaval do Brasil também toca axé. Algumas regiões que se auto-isolam, tentando uma proteção excessiva cultural, elas na verdade não conseguem impedir aquilo que é universal, que é a diversidade cultural”, disse, alfinetando o carnaval pernambucano.

Critérios

A deputada não quis adiantar nenhuma discussão acerca da composição de chapa para as eleições municipais. Segundo Lídice, “nada de importante na Bahia acontece na política antes do carnaval”. E a parlamentar acrescentou: “O ano começa no Bonfim, que é o nosso reveillon e depois do carnaval se realizam as coisas mais sérias da política no estado. Então depois do carnaval nós vamos ter oportunidade de discutir entre os partidos, definir critérios e escolher uma candidatura que some ao perfil do nosso candidato”, despistou.

Lídice também comentou a operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que teve como alvo assessores e oficiais muito próximos do ex-presidente Bolsonaro. “Muito grave tudo que aconteceu. O que os defensores do outro governo tentaram passar é que não passava de um movimento que aconteceu espontaneamente”, lembrou Lídice, questionando a narrativa de que os envolvidos nos atos antidemocráticos seriam apenas pessoas exaltados que cometeram excessos.

“Tá provado, tem imagem, tem documento escrito nas mensagens dos celulares. Ele (Bolsonaro) conspirou durante toda a campanha para viabilizar, aí sim, uma vitória que teria sido fraudulenta, com Polícia Rodoviária impedindo que os ônibus chegassem nas cidades para que os eleitores exercessem seu direito ao voto. Tudo ficou claro, agora a expectativa da população é que possam ser condenados pela tentativa de impedir o regime democrático do Brasil”.