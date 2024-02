"Maior efetivo de policiais da história", declara Marcelo Werner | A TARDE

A coletiva de abertura do Carnaval de Salvador de 2024, que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 8, no Centro Histórico de Salvador, mais precisamente na Praça Castro Alves, contou com a participação de diversas figuras importantes da política baiana, inclusive Marcelo Werner, Secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP).

O secretário foi questionado a respeito do aumento de público do Carnaval de Salvador de 2023 para 2024, que é reflexo de uma maior quantidade de pessoas e turistas na cidade, e como isso afeta a segurança pública: “A nossa perspectiva este ano é de uma operação ainda maior do que o ano passado, no pré-carnaval nós tivemos reduções de principais crimes a partir dessa operação bem planejada, diminuição de crime contra o patrimônio e diminuição de crimes de relações corporais graves”.

Werner frisou que a folia momesca deste ano contará com o maior efetivo de policiais da história: “37 mil policiais e bombeiros estarão à disposição da população no período de carnaval, nos carnavais dos bairros e nos carnavais do interior que funcionam junto com o carnaval”.