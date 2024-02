Marcelo Werner enaltece segurança em primeiro dia de Carnaval | A TARDE

Após um primeiro dia de Carnaval com diminuição evidente no número de ocorrências, em comparação com 2023, o secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, comemorou o índice e enalteceu o trabalho da forças integradas de segurança na busca de garantir a folia sem intercorrências.

"Tivemos um balanço muito positivo, mesmo com o maior número de pessoas. Houve uma diminuição significativa de crimes contra o patrimônio e lesões corporais graves. Isso é fruto de um planejamento bem-feito com o uso da inteligência e com um grande efetivo de policiais nas ruas do Carnaval', pontuou.

"Continuamos atentos a nosso dia a dia. Tivemos um ótimo início de Carnaval e perpetuamos que as pessoas continuem vindo com esse espírito de paz, festa, sem excessos e com o apoio da polícia. Se for necessário, temos diversos pontos de atendimento nas ruas, equipes policiais e serviços à disposição para qualquer eventualidade."