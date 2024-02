Márcio Victor tece elogios à Preta Gil: Me ajudou na hora mais difícil | A TARDE

O cantor Márcio Victor, do Psirico, não mediu palavras para tecer elogios à cantora Preta Gil, que está no camarote 2222.

"Preta, amor da minha vida. Eu nunca vou esquecer do momento mais difícil da minha vida. Você foi uma das pessoas que esteve ao meu lado. No começo do Psirico, eu lembro de Los Angeles, com o atentado de 11 de setembro. Você estava no trio, ouvindo as notícias na maior aflição", disse o cantor.

Ele ainda falou sobre uma música que fez junto com a cantora.

"Está disponível. Está top demais, está em todas as plataformas digitais. A música é um axé, mas é um axé que tem a ver, que tem uma representatividade com os Filhos de Gandhy, que faz aniversário esse ano. Precisanos apoiar um dos maiores afoxes do Brasil", celebra Márcio Vitor.





Carla Melo / AG. A TARDE