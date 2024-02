MP recomenda ajustes em camarote acessível no Campo Grande | A TARDE

O Ministério Público estadual recomendou nesta quinta-feira, 8, dia da abertura do Carnaval de Salvador, ajustes no camarote acessível na Praça da Piedade, no Circuito Osmar (Campo Grande). A recomendação acontece após nova vistoria realizada, que constatou desconformidades a serem solucionadas.

A vistoria aconteceu para verificar se melhorias apontadas em recomendações expedidas antes de iniciar a festa, com base nos projetos arquitetônicos apresentados, haviam sido implementadas.

Na Praça da Piedade, houve correção de irregularidades apontadas na recomendação, como implantação adequada da sinalização das rotas de fuga, instalação de corrimões sem interrupções, adequação do guarda-corpo, e extintores colocados em locais de fácil visualização.

Segundo a promotora, ficou pendente a instalação de piso tátil de alerta nas escadas e rampas, além de substituição do material utilizado para fechar os módulos internos por algo mais seguro.

Além do no camarote acessível na Praça da Piedade, a recomendação também foi feita para ajustes no mirante acessível, em Cajazeiras, e na arquibancada popular, em Periperi. Os espaços serão usados para o Carnaval nos Bairros.

Na arquibancada popular, em Periperi, localizada na Praça da Revolução, o MP apontou a necessidade de ajustar desconformidades arquitetônicas, como inclinação acima do permitido por lei das rampas de acessibilidade, dificultando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida; e no mirante, em Cajazeiras, além da rampa, foi verificado guarda-corpo fora dos parâmetros técnicos e ausência de sanitário químico