Mudei de Nome arrasta multidão no Campo Grande

O grupo Mudei de Nome arrasta uma multidão com sua pipoca no Circuito Osmar, no início da tarde desta terça-feira, 21. No tradicional Pranchão, Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord cantam clássicos carnavalescos, como o "Chame Gente", de Moraes Moreira. "Moraes Moreira eterno, inspirador do Carnaval de Salvador. Moraes Moreira é eterno", disse Ricardo Chaves, durante a passagem do trio.

>> Ricardo Chaves celebra volta de grandes atrações no Campo Grande

null Thiago Conceição | Ag. A TARDE