Mudei de Nome prepara nova pipoca no Circuito Osmar nesta terça | A TARDE

Após desfilar na quinta-feira, 8, primeiro dia do Carnaval, a Pipoca do Mudei se prepara para outra apresentação, também no Circuito Osmar, na terça-feira, 13.

No primeiro dia, ao som de clássicos da música baiana, Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz arrastaram milhares de foliões e apresentaram o espírito do Carnaval.

No encerramento do desfile, o Mudei foi aplaudido pela multidão que acompanhou o Pranchão - palco móvel que percorre as avenidas carnavalescas há mais de uma década, criado por eles - durante todo o percurso.

A Pipoca do Mudei sairá novamente pelas ruas do Circuito Osmar (Campo Grande) na terça-feira, 13, a partir das 12h, para se despedir da folia de 2024.

"Eu tenho muitos bons momentos vividos de cima de trios para lembrar. Uma coisa que posso afirmar, é que não tem nada mais prazeroso do que ver o circuito da avenida lotada outra vez. Na terça, estaremos de novo na Pipoca mais raiz do Carnaval de Salvador. Sairemos meio dia. Chegue cedo que o Mudei é pontual", celebra Ricardo Chaves.