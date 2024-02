Polícia Civil prende cinco pessoas por furto de celuulares em Ondina | A TARDE

Os policiais civis que atuam infiltrados entre os foliões realizaram, na noite de sexta-feira, as prisões de quatro homens e uma mulher que cometiam furtos no circuito Dodô, em Ondina. Os agentes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), recuperaram três celulares, fruto dos crimes.

“Durante nosso monitoramento, identificamos que o grupo estaria realizando os crimes, nossos policiais velados passaram a acompanhar e conseguiram pegar os acusados no ato”, explicou a diretora do Draco, delegada Márcia Pereira.

Todos foram autuados em flagrante no Posto Especializado de Resposta Operacional e Tática e Gerenciamento de Riscos (Proteger), pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, ficando à disposição do Poder Judiciário. Os aparelhos recuperados serão devolvidos para as vítimas.