Prefeito elogia trabalho da Segurança Pública no Carnaval de Salvador | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) elogiou, neste domingo, 11, o trabalho da Segurança Pública durante o Carnaval de Salvador. Conforme o gestor municipal, é impossível garantir que todas as pessoas que entram nos circuitos sejam revistadas, mas a Polícia Militar (PM-BA) estaria realizando uma operação elogiável na folia momesca da cidade.

Reis lamentou que pessoas tenham conseguido acessar os circuitos do Carnaval de Salvador com armas brancas, mas ressaltou que, diante da grandiosidade da festa — que chegou a 2 milhões de foliões neste sábado, 10 —, a PM-BA faz um bom trabalho de revista,

“Estamos falando aqui que tinham ontem, nos três pontos principais, 2 milhões de pessoas. Só que você tinha 10 bairros, três ilhas e o Rio Vermelho estava lotado. Estou aqui elogiando o trabalho da PM. É impossível você conseguir impedir que uma ou outra arma branca entre no circuito. A gente lamenta que fatos como esse ocorram, porque a gente quer um Carnaval com mais segurança e tranquilidade, mas tenho certeza que o trabalho que a PM faz no Carnaval é um trabalho que devemos elogiar, diante da dificuldade que é garantir o controle de um acesso à rua”, comentou Bruno Reis.

Para Bruno Reis, o próximo passo é sentar para avaliar o que pode melhorar para os próximos dias de festa.

“Só aqui em Salvador conseguimos isso. Nenhum lugar do Brasil, nenhum lugar do mundo consegue garantir que todas as pessoas que entrem num circuito, que é algo aberto e tem vários acessos, sejam revistadas. É óbvio que pode ter eventuais furos, porque é uma colcha de retalhos que tem vários acessos. Mas tenho certeza que o que ocorre serve para a PM ajustar a operação, da mesma forma que a gente faz a nossa reunião avaliando a operação do dia anterior, identificando as eventuais falhas e problemas, eles também fazem para corrigir no dia seguinte”, concluiu o prefeito.