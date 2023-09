Prefeitura anuncia novo modelo de credenciamento de ambulantes

O novo edital para o credenciamento de vendedores ambulantes para festas populares de Salvador foi lançado nesta sexta-feira, 1º, com o detalhamento necessário do cadastramento. Os interessados podem realizar as inscrições a partir do dia 11 de setembro até o dia 10 de outubro de 2023.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o cadastramento será realizado exclusivamente pela internet, através do site.

A medida visa diminuir o número de filas, como as que foram registradas para os eventos populares deste ano. Caso o vendedor ambulante não tenha acesso a internet, a prefeitura disponibilizará o serviço através das Prefeituras-Bairro.

O edital é válido para os eventos:

- Réveillon

- Festa do Senhor do Bonfim

- Lavagem de Itapuã

- Dia de Iemanjá

- Fuzuê

- Furdunço

- Pipoco

- Carnaval 2024

Vagas disponíveis:

Réveillon

Isopor - 900

Tabuleiro de baiana de acarajé - 10

Carrinhos de pipoca - 15

Baleiros - 100

Food-trucks - 10

Dia do Senhor do Bonfim

Barraca padronizada - 60

Isopor - 800

Tabuleiro de baiana de acarajé - 30

Carrinhos diversos - 100

Food-trucks - 30

Lavagem de Itapuã

Barraca padronizada - 10

Isopor - 200

Tabuleiro de baiana de acarajé - 20

Carrinhos diversos - 80

Food-trucks - 10

Dia de Iemanjá

Barraca padronizada - 35

Isopor - 600

Tabuleiro de baiana de acarajé - 30

Carrinhos diversos - 80

Food-trucks - 5

Fuzuê, Furdunço e Pipoco

Isopor - 1000

Tabuleiro de baiana de acarajé - 20

Carrinhos diversos - 60

Food-trucks - 30

Carnaval 2024

Barraca padronizada - 50

Isopor - 3400

Tabuleiro de baiana de acarajé - 60

Carrinhos diversos - 500

Veículos transportando Gelo - 30

Veículos para recolher recicláveis - 5

Food-trucks - 65

Entre os critérios de classificação para definição dos selecionados, estão:

Ser residente em Salvador;

Ter participação anterior no evento em que indicou interesse em participar;

Certificados de cursos de capacitação ou reciclagem;

Ser mulher chefa de família;

Ser idoso ou aposentado;

Ser beneficiário do Programa Salvador por Todos.