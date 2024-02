Preta Gil: "Blocos afros precisam de incentivo para brilhar na avenida | A TARDE

Anfitriã do Expresso 2222, Preta Gil enalteceu as homenagens aos blocos afro neste Carnaval de 2024. Tanto o governo estadual quanto o municipal têm como tema da folia o enaltecimento aos grupos.

Preta Gil avalia que o incentivo é fundamental para que os blocos sigam existindo.

"O Cortejo Afro é um bloco que amo muito e os blocos afros precisam desse incentivo para que eles brilhem na avenida", disse Preta.

Ela conta ainda que, desde criança, o Carnaval é uma festa fundamental para a sua felicidade. "Eu vou fazer 50 anos e me lembro de 45 carnavais. Me abasteço com essa diversidade", disse.

Com Ju Moraes, ela cantou Macetando e clássicos como Andar com Fé e Palco no camarote da família Gil e ressaltou a importância do 2222.

"O 2222 sempre foi palco para dar oportunidade a novos artistas, desde o tempo da Varanda Elétrica. Por isso todos os dias a gente vê um artista novo da cidade".