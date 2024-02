Primeiro dia no circuito Osmar, Leo Santana arrasta pipoca do GG | A TARDE

A chuva que caiu na capital baiana neste domingo, 11, não foi suficiente para espantar os fãs de Leo Santana. Com o sucesso "toma, toma", o cantor iniciou sua primeira apresentação deste ano, no circuito Osmar (Campo Grande), no quarto dia de Carnaval em Salvador.

Com mais um look futurista, fazendo jus ao nome do seu tema da folia momesca neste ano, "Mundo Novo", o GG arrastou milhares de pessoas que foram para a rua curtir a pipoca nesta tarde.

Leo ainda se apresenta na próxima terça-feira, 13, no "Arrastão do Gigante".