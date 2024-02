Sábado de carnaval tem nove foragidos localizados por câmeras | A TARDE

As câmeras de monitoramento instaladas nos circuitos do Carnaval, em Salvador e Porto Seguro, localizaram nove foragidos da Justiça no sábado, 10, através do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública.

Os criminosos eram procurados por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo, estupro de vulnerável e pensão alimentícia. Seis prisões aconteceram no circuito Dodô (Barra/Ondina), uma no circuito Osmar (Campo Grande), uma no Batatinha (Pelourinho) e uma no Carnaporto (Porto Seguro).

Além de dois homicidas, três criminosos eram procurados por prática de roubo, um por tráfico de drogas e organização criminosa, um por estupro de vulnerável e dois por dívida de pensão alimentícia. A ferramenta atingiu a marca de 15 foragidos da Justiça impedidos de acessar os circuitos das festas em Salvador e Porto Seguro.

"Investimos em tecnologia, ampliando a segurança para baianos e turistas. Chegamos, praticamente, na metade do Carnaval, mas seguimos firmes na missão de proteger", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.