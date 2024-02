Sósia de Bell Marques para circuito para tirar fotos com fãs | A TARDE

O folião Perminio Carvalho, 59 anos, saiu de São Gonçalves dos Campos e há 30 anos realiza o sonho de sair fantasiado do 'Rei do Carnaval de Salvador', Bell Marques.

Neste ano, nem a chuva foi capaz de interromper esse 'ritual'. "Jamais vou parar. Não tem chuva certa. Colo no Carnaval há 45 anos e há 43 anos acompanho Bell Marques", afirmou.

Por onde passa, o sósia e fã número um do cantor é parado para tirar foto com os fãs do artista, que se apresenta nesta sexta no circuito.

"Todos que passam me pedem para tirar foto. Dizem que pareço muito com o cara. Gosto muito disso, a galera me parando para me abraça, me beijar e tirar foto. Minha vida é isso aí. Até terminar sendo clone de Bell", brinca ele. "Esse ano eu quero curtir muito o Carnaval. E todos os dias".