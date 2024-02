Tony Salles diz que 'Perna Bamba' se fortaleceu após ganhar as ruas | A TARDE

Tony Salles avaliou que o hit 'Perna Bamba', sua parceria com Leo Santana que participa da disputa pelo título de Música do Carnaval, se fortaleceu após ganhar as ruas.

A declaração foi dada nesta sexta-feira, 9, antes da apresentação no camarote Planeta Band. Ele chegou acompanhado da esposa Sheila Carvalho.

"Percebo o clima da galera torcendo para ser a música do Carnaval. Essa premiação é muito importante, principalmente, pra mim que estou nesse momento da minha carreira", disse o cantor.