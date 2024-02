Um milhão de turistas devem chegar a Salvador durante o Carnaval | A TARDE

Pelo menos um milhão de turistas devem chegar a Salvador durante o carnaval. A previsão é do secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, com base no fluxo de passageiros no aeroporto e na rodoviária, além da ocupação hoteleira.

“A gente vem de um ano de muito trabalho, talvez um dos melhores anos do turismo na cidade, e isso deságua no Carnaval, que é o ponto máximo. Historicamente, temos entre 800 mil e 850 mil turistas. Esse ano, a perspectiva é de ter pelo menos 1 milhão de turistas. Junto com a população de Salvador, é um número gigante de foliões nas ruas”, disse.

Na sexta-feira, 9, a taxa de ocupação hoteleira registrada foi de 92,8%, o que representa 1,8% a mais do que o índice na quinta-feira, 8, e uma alta de 8,2% em relação ao mesmo dia no ano anterior (85,7%).

Noventa voos chegaram a Salvador na sexta, um número 16,8% superior ao registrado no mesmo período no ano passado (77). O movimento também foi expressivo na rodoviária, com 484 chegadas de ônibus - houve um acréscimo de 7,7% em comparação com o dia anterior e um aumento de 44% em relação à sexta-feira de Carnaval de 2023.

O funcionamento dos equipamentos culturais durante a folia é outro ponto apontado pelo secretário como fator de atração turística. Espaços como, por exemplo, a Casa do Carnaval, a Cidade da Música, a Casa do Rio Vermelho, a Galeria Mercado e a Casa das Histórias de Salvador ficam abertos durante o período da festa, em horário especial, até porque ficam nos circuitos ou em regiões próximas.

“Ano passado, inclusive, um dos picos de fluxo nos equipamentos turísticos foi durante o Carnaval. Antigamente, ficavam fechados, porque se acreditava que não teria fluxo. A gente acredita que, se tem turista na cidade, tem gente que quer ir para o Carnaval e tem gente que quer visitar a cidade. É um entendimento nosso de que a cidade funciona turisticamente além do Carnaval”, avaliou Tourinho.