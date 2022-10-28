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Charge do Dia - 28/10/2022

Confira a charge desta sexta-feira

Publicado sexta-feira, 28 de outubro de 2022 às 07:20 h | Autor: Cau Gomez | Editoria de Arte A TARDE
Imagem ilustrativa da imagem Charge do Dia - 28/10/2022
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