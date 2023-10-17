Charge do dia 17/10/2023 | A TARDE

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Charge do dia 17/10/2023

Veja a Charge dessa terça-feira

Publicado terça-feira, 17 de outubro de 2023 às 07:09 h | Autor: Bruno Aziz | Editoria de Arte A TARDE
Imagem ilustrativa da imagem Charge do dia 17/10/2023
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