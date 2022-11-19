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Charge do dia 19/11/2022

Confira a charge deste sábado

Publicado sábado, 19 de novembro de 2022 às 08:31 h | Autor: Cau Gomez | Editoria de Arte A TARDE
Imagem ilustrativa da imagem Charge do dia 19/11/2022
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