Começa hoje a última etapa da Copa Truck | A TARDE

Já estamos em São Paulo para as duas próximas aventuras dessa coluna e da Coroa de Mochila. A partir de hoje a Coluna A Tarde Aventura vai mostrar os bastidores da Copa Truck, a maior competição de caminhões da América Latina, que terá nesse final de semana, a última prova da temporada 2023.

A programação oficial do evento começa hoje às 10 horas, com o briefing dos pilotos da Copa Truck, seguido dos primeiros treinos livres, a partir das 11 horas, respectivamente das categoria Super e Pro. O segundo treino livre do dia acontece a partir das 15h20min, na mesma sequência.

A grande festa de encerramento da Copa Truck na realidade engloba, também, provas da Nascar Brasil, HRacing e AMG Cup Brasil, um verdadeiro show de velocidade, para quem curte as emoções sobre rodas.

Para o sábado estão programadas mais uma bateria de treinos livres, classificatórios e Top Qualifing, ficando para o domingo as decisões das duas categorias da Copa Truck, o que acontecerá em duas corridas, válidas pela 9a. e última etapa da temporada.

A Coluna A Tarde Aventura, com a Coroa de Mochila, participa, hoje, de uma coletiva com os pilotos da Copa Truck e logo depois, de entrevistas exclusivas, além de mostrar detalhes dos bastidores da competição.

As máquinas da Copa Truck estão prontas para um bonito espetáculo | Foto: Divulgação

Como no próximo domingo iniciamos a aventura do Caminho da Fé, não iremos participar do último dia da Copa Truck, mas vamos deixar todos informados dos resultados da prova.

A peregrinação pelo Caminho da Fé, começando em Águas da Prata e terminando em Nossa Senhora Aparecida, terá também todos os detalhes divulgados aqui na coluna A Tarde Aventura.

Serão cerca de 300 km à pé, passando, ao longo de 11 dias, por diversas cidades e parte da Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Portanto, acompanhe a coluna A Tarde Aventura e as redes sociais do @grupoatarde e da @coroademochila, para não perder nenhum detalhe dessas duas aventuras.