ACB, presente no Dia Internacional da Mulher do Hub Salvador

O 8 de março foi reconhecido formalmente pela Organização das Nações Unidas como Dia Internacional da Mulher, em 1975, para destacar as transformações sociais, políticas e econômicas que as mulheres vêm conquistando ao longo dos anos.

Para celebrar e refletir sobre a data na capital baiana, quatro mulheres de diferentes áreas de atuação se reúnem, hoje, a partir das 17h, no Hub Salvador, no bairro do Comércio, para discutir o tema Empreendedorismo Feminino, na terceira edição do Abará About.

Rosemma Maluf, vice-presidente e coordenadora do Núcleo ACB Mulher da Associação Comercial da Bahia e presidente do Conselho da Mulher Empresária da Fecomércio, juntamente com Anna Telles, empresária e proprietária dos salões de beleza e produtos Anna Telles, Kin Bissents, artista plástica e ativista LGBTQIA+, e Camila Cerqueira, proprietária da Hey Hey Food, são os nomes que compõem a mesa do evento gratuito e aberto ao público.

Como destaca Rosemma, o Dia Internacional da Mulher é uma data afirmativa que celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos últimos séculos, a exemplo dos direitos trabalhistas, eleitorais e de acesso à educação, mas também serve como um alerta e reflexão sobre os graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo, como a desigualdade salarial, machismo, assédio e violência contra a mulher.

“As empresas podem contribuir com ações efetivas para reduzir as desigualdades de gênero, a exemplo de intencionalidade na hora do recrutamento e promoção, rodas de diálogo entre os funcionários para promover a mudança de cultura, mais representatividade feminina nos conselhos de administração. Caso contrário, levaremos mais de 100 anos para alcançar a equidade de gênero nas organizações”, sugere a líder associativista empresarial.

Analista de marketing do Hub Salvador e responsável pela mediação do encontro, Brenda Melo pontua a importância do evento como mais uma oportunidade para dar o devido protagonismo às mulheres em uma sociedade ainda tão machista e desigual.

“Convidamos mulheres grandiosas, que atuam em mercados completamente diferentes, que possuem repertórios diferentes, porque o nosso objetivo é promover mesmo um encontro com pensamentos diversos e complementares”, complementa Brenda.

O Abará About é um evento que integra a programação anual do Hub Salvador, comunidade de tecnologia, inovação e fomento ao empreendedorismo, e conta com o apoio da Associação Comercial da Bahia, do Conselho da Mulher Empresária da Fecomércio, do Café no Porto e do Networking Bahia.