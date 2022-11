Comex-ACB promove e auxilia empresas baianas no mercado global

Dentre os serviços que a Associação Comercial da Bahia (ACB) oferece aos seus associados e demais empreendedores do estado, a Câmara de Comércio e Cooperação Internacional (Comex-ACB) é o braço voltado para auxiliar e promover a expansão das atividades de comércio exterior da Bahia com o mundo, incluindo atração de investimentos, financiamentos e transferência de tecnologias.

Coordenada por Wilson Andrade, presidente do Conselho Superior da casa, a Comex-ACB está organizando o seu banco de dados com informações atualizadas dos principais despachantes aduaneiros, agentes de navegação, tradings de serviços, Receita Federal, defesa vegetal e animal, Codeba, operadores portuários, transportadoras, estatísticas de comércio exterior, bancos operando com câmbio, certificado de origem, representantes comerciais de comércio exterior, sindicatos e associações setoriais por produtos, biblioteca com publicações impressas e digitais, estatísticas, anúncios de oportunidades, lista de feiras, eventos e compradores internacionais.

“A Comex-ACB, além de contar com apoio da diretoria executiva e demais instâncias da instituição, conta com importantes parcerias com embaixadas e consulados do Brasil no exterior e estrangeiras no Brasil, câmaras e entidades de comércio instaladas no país e no exterior, entidades empresariais como Fieb, Faeb e Fecomércio, faculdades, entidades promotoras de exportações como ApexBrasil, AEB e EuroCâmaras, conselhos das câmaras de comércio do Brasil, a exemplo da CNC, CNI e CNA, prefeituras, secretarias de estados e municípios e ministérios”, exemplifica Andrade.

A Comex-ACB mantém um programa para trainees e estagiários em parceria com a Unijorge, possibilitando treinamento para formação adequada de profissionais para as relações internacionais, direito aduaneiro, direito fiscal, comércio exterior, marketing e comunicação para atendimento diário, orientados por instrutores e professores convidados.

Como avalia Neuton Silva Neto, coordenador docente do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Relações Internacionais da Unijorge, “o trabalho da ACB é fundamental na promoção das potencialidades do estado e em aproximar empresários em busca de projeção internacional dos profissionais mais qualificados, desde a sua formação até o pós-formatura onde os aprendizados serão aplicados com forma e conteúdo em situações benéficas à todos.”

Chefe do Escritório de Cooperação Internacional da Prefeitura de Salvador, João Victor Queiroz diz que foi no programa de estágio da Comex-ACB que teve a primeira vivência e contato com as Relações Internacionais no sentido prático. “Realizamos missões, recepções de autoridades, promovemos a cooperação entre agentes externos e aprendemos muito com aquela casa. Tínhamos total liberdade para agir e pensar estrategicamente em nossas ações. Neste quesito, é muito importante citar a figura de Wilson Andrade, que nos apoiava e nos ensinava muito.”

CEO da C.Carvalho Import, Export e Commercial Representation, Cláudio Carvalho aponta a Comex-ACB como um agente facilitador, fornecendo todas as ferramentas e caminhos necessários para uma boa concepção, planejamento e realização de operações de Comex. “Esta Câmara pode favorecer sobremaneira para o sucesso dos projetos de Comércio Exterior de empresas baianas com empresas e organizações de todo o mundo, enaltecendo ainda mais o caráter pioneiro e empreendedor da mais antiga associação comercial do Brasil”, complementa.