Joaci Góes lança novo livro em tarde de autógrafos na ACB

Advogado, empresário, escritor, membro da Academia de Letras da Bahia, presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e integrante do Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia (ACB), Joaci Góes lançou seu novo livro, “Esquerdas e Direitas – A Superioridade da Sociedade Aberta”, na última sexta-feira, dia 28. O evento aconteceu na sede da ACB, reunindo centenas de pessoas, entre juristas, acadêmicos, empresários e políticos.

Com 813 páginas, o lançamento conta com seis partes e mais dois anexos que perpassam momentos importantes para entender a anatomia e motivações dos movimentos ideológicos ao longo da história e suas consequências na construção da mentalidade política: Esquerdas x Direitas; O Poder Destrutivo da Inveja; A Revolução Russa; A Guerra Fria; A Revolução Chinesa e Assassinatos em Massa sob Regimes Comunistas no Século XX. Além dos capítulos principais, o leitor ainda poderá conhecer ‘Alguns Casos de Inveja Altamente Destrutiva’ e ‘Alguns Ideólogos do Socialismo e do Capitalismo’.

Sétimo livro publicado por Joaci, que já escreveu obras como “As 7 Pragas do Brasil Moderno” e “Como Governar um Estado: O Caso da Bahia”, "Esquerdas e Direitas - A Superioridade da Sociedade Aberta" tem prefácio escrito por Augusto Aras, jurista e atual procurador-geral da República, que também prestigiou o lançamento.

Como declarou o magistrado, trata-se de “uma obra magna em que o autor aborda a questão das sucessivas ideologias postas no mundo da política ao longo da história da humanidade, concluindo pela necessidade de uma sociedade aberta, uma sociedade em que haja a busca pela igualdade de oportunidades para todos, que o mérito seja o critério preferencial para que os mais capazes possam servir ao público e também à sociedade nos seus empreendimentos privados.”

“Joaci é, sem dúvida, um dos baianos vivos que tem nos legado obras de grande fôlego. É um pensador para além de um jurista, de um filósofo, de um sociólogo, de um empresário de sucesso. Joaci resume a grandeza da Bahia e do Brasil e das letras postas em obras que são atemporais e que marcam não só o século 20, mas já o século 21, pela profundidade e extensão de todo seu trabalho em derredor das Humanidades”, complementou o ministro Augusto Aras.

Como comemorou Joaci, o lançamento se revestiu em toda a expectativa cumprida, com a presença de pessoas que representam o verdadeiro corte transversal da inteligência da Bahia, dentre elas, algumas personalidades de relevo.

“E uma dimensão que me deixou alegre é que eu vi aqui pessoas que no plano político atuam em linhas distintas, o que não impediu que todos nós tivéssemos uma convivência fraterna”, celebrou o escritor.

Também figuram no livro o escritor, poeta e comentarista José Nêumanne Pinto (orelha) e o escritor membro da Academia Brasileira de Letras Antônio Carlos Secchin (quarta página). Toda renda arrecadada com a venda dos livros foi destinada às Obras Sociais Irmã Dulce.