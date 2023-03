Norberto Odebrecht é eternizado na Galeria do Conselho da ACB

Hoje, a Associação Comercial da Bahia (ACB) reúne diretores, associados e amigos para celebrar a memória e os feitos de um dos mais ilustres empresários a compor o quadro de associados da entidade, o engenheiro Norberto Odebrecht.

Dr. Norberto, como os baianos se acostumaram a tratá-lo, será eternizado na Galeria da Sala do Conselho Superior da ACB, com a inauguração de seu retrato, pintado pelo artista Henrique Passos, que será fixado ao lado de figuras notáveis como Luiz Tarquinio, Octávio Mangabeira, Clemente Mariani e Bernardo Martins Catharino.

Iniciativa do ex-presidente João Sá e do diretor Pedro Daltro, a cerimônia estava agendada para 9 de outubro de 2020, para celebrar o centenário de nascimento de Dr. Norberto, mas precisou ser cancelada devido à pandemia do coronavírus.

Como justifica Mário Dantas, presidente da ACB, Norberto Odebrecht está entre as grandes referências para a economia baiana. “Amor ao trabalho, inovação e busca pela excelência estão entre os valores que o permitiram montar uma grande empresa e modelo de gestão que até hoje é exemplo a ser seguido. A sua contribuição para a economia e desenvolvimento da Bahia e do Brasil são indiscutíveis e só posso agradecer por sua veia empresarial, que tornou a Odebrecht uma das poucas empresas baianas internacionais”.

Já o ex-presidente Eduardo Morais de Castro destaca o apreço que Dr. Norberto nutria pela casa. “Ele ajudou a ACB em muitas épocas. Em minha gestão, esteve presente nas obras de recuperação da nossa sede para a celebração do bicentenário da entidade e, mais do que isso, sempre estava presente no Café da Manhã com Empresários e em muitos outros projetos. Mais do que um apoiador financeiro, foi um apoiador pessoal da ACB”.

Também ex-presidente da entidade, Luiz Fernando Queiroz enaltece o pioneirismo de Norberto Odebrecht em técnicas de administração, como a descentralização das decisões e a remuneração variável, além de ter sido um formador de líderes e de empresários. “Quando militava na ACB, participou ativamente de projetos como o Porto de Aratu, a Friusa, a Usiba, o Centro Industrial de Aratu e o Polo Petroquímico de Camaçari, dentre outros grandes projetos discutidos na casa, por meio da Melhoramentos da Bahia”.

Dr. Norberto também se destacou por iniciativas sociais, como a parceria com Irmã Dulce. “Tive o prazer de, depois de trabalhar na Odebrecht, conviver com o Dr. Norberto nas Obras Sociais Irmã Dulce. Eu, como presidente do Conselho de Administração, e ele, como vice-presidente da OSID. Dr. Norberto foi o primeiro empresário a apoiar Irmã Dulce nos seus trabalhos e, em todas as obras que realizou, nunca cobrou qualquer remuneração pelos projetos”, recorda Ângelo Calmon de Sá, membro do Conselho Superior da ACB.

Atual superintendente das OSID, Maria Rita Lopes Pontes lembra que Norberto Odebrecht permaneceu no Conselho de Administração da instituição até o fim, fiel à amizade e compromisso do Amar e Servir de Santa Dulce. “E assim, passaram-se os anos de uma amizade sedimentada na fé, na determinação e confiança entre essas duas pessoas que mudaram a história da Bahia”.