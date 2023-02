O Carnaval acabou…

Além de ser um momento justo e necessário para diversão ou até mesmo para descansar e recarregar as baterias, o Carnaval também proporciona oportunidades para milhares de pessoas físicas e jurídicas, que vêm no acontecimento uma oportunidade para desenvolverem atividades produtivas geradoras de riqueza e empregos formais e informais, de grande importância para movimentar a economia de muitos municípios brasileiros.

Mas, passada a festa, o momento agora é de mobilização dos líderes empresariais, principalmente aqueles que se propuseram a ser dirigentes de entidades de classes produtivas, e de todos os empresários, sejam formais ou informais, que trazem como características a coragem para acreditar nos seus negócios e ideias, que acordam todos os dias para correr em busca do seus objetivos e sonhos, no sustento de suas famílias e do Estado brasileiro.

É hora de participar com consciência cidadã participativa transformadora. A cultura de achar que as questões do mercado e da política não são da nossa conta está absolutamente equivocada. Temos o direito constitucional e a obrigação moral e cívica de ocupar nossos espaços enquanto cidadãos.

Devemos discutir e sempre cobrar por segurança jurídica e desenvolvimento de um ambiente suprapartidário e supraconcorrencial para o nosso país. Entender que são garantias conquistadas em nossa Constituição Federal de 1988 e, portanto, é nossa obrigação fiscalizar e exigir a eficiência dos serviços públicos.

Sabemos que não é fácil cuidar e manter vivos os nossos próprios negócios, honrar compromissos, pagar salários, impostos e fornecedores, e ainda encontrar fôlego para superar a concorrência. Cada presidente de entidades associativistas também convive com as preocupações e defesas do seu segmento específico.

Mas, precisamos entender que acima de todas essas atividades existe uma necessidade maior e prioritária para a sobrevivência dos nossos negócios e dos segmentos empresariais: um saudável ambiente empresarial, com nossos direitos constitucionais respeitados e o reconhecimento da função social da empresa. É preciso valorizar a importância que temos para a manutenção da estrutura pública do nosso país,de um Estado que existe para nos servir com eficiência. É para isso que pagamos nossos tributos.

Acredite! A melhoria desse ambiente depende de todos nós, da nossa união e participação. E, especialmente nesta Quarta-feira de Cinzas, precisamos acreditar na capacidade de todos os dirigentes e representantes de sindicatos, associações e federações da classe produtiva da Bahia. Aqui começou a história do Brasil, aqui temos a Associação Comercial da Bahia, primeira célula do associativismo e da consciência da luta pela defesa da função social do empreendimento.

Juntos e com consciência cidadã participativa, podemos transformar o país e contribuir com as instituições públicas, garantindo bem-estar para toda a sociedade brasileira.