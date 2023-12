Anota Bahia vai reunir convidados na nova edição do Bonfim House | A TARDE

A agenda de eventos de 2024 do Anota Bahia será aberta no dia 11 de janeiro (quinta-feira), quando acontece a tradicional Lavagem do Bonfim, em Salvador, com a realização da 2ª edição do Bonfim House. O encontro vai acontecer pela manhã, no Restaurante Bistrot Trapiche Adega, que tem uma localização privilegiada, bem perto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde se iniciam os festejos.

Considerada a segunda maior manifestação popular da Bahia – perdendo apenas para o Carnaval, a Lavagem do Bonfim contará este ano com um espaço charmoso, que vai oferecer diversas experiências, reunindo um público especial – de empresários, artistas e influenciadores – com conforto, alta gastronomia e claro, networking.

“O Bonfim House nasceu em 2023 e foi um sucesso. Vislumbramos uma lacuna que existia neste dia especial para a cultura baiana e visamos oferecer conforto e relacionamento promovendo um momento especial para diversas personalidades”, pontuaram Tamyr Mota e Renato Franca, CEOs do Anota Bahia.