Bell Marques transmitirá passagem de som pro Carnaval de Salvador | A TARDE

Nesta segunda-feira, 5, Bell Marques, anunciou que fará uma transmissão ao vivo da sua passagem de som para o Carnaval de Salvador. A live vai acontecer através do canal no YouTube do cantor (@BellMarquesOficial), nesta quarta-feira, 7, às 17h30. Além disso, durante a transmissão, vai acontecer o sorteio de dois abadás para a folia. Sendo assim, podendo ser para algum dos três blocos que Bell vai participar: Bloco da Quinta, Vumbora ou Camaleão. Vale lembrar que o artista comemora 10 anos de carreira solo neste ano, seguindo como um dos artistas que mais tocam na folia.



Publicações relacionadas