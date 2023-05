Bruno Cartaxo recebe Prêmio de Profissional de Propaganda do Ano em SP

O publicitário baiano Bruno Cartaxo recebeu o Grande Prêmio de Profissional de Propaganda do Ano (2022) na regional Norte e Nordeste do Prêmio Colunistas 2022. O evento de premiação foi realizado no auditório da ESPM em São Paulo, onde subiram ao palco as agências e profissionais premiados de todo o Brasil.

Na ocasião, Cartaxo também representou a agência Morya, que recebeu diversas medalhas de ouro e prata por trabalhos realizados no biênio 21/22.

Realizado pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp), o Prêmio Colunistas já tem 54 anos de história, sendo a mais antiga e tradicional premiação de comunicação de marketing do Brasil.