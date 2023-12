“Calendário 2024” ganha lançamento e celebra a fotografia feminina | A TARDE

O espaço cultural Pivô Salvador receberá o lançamento do “Calendário 2024”, com o trabalho de doze fotógrafas conhecidas do cenário baiano: Alba Vasconcelos, Célia Aguiar, Edivalma Santana, Holanda Cavalcanti, Iêda Marques, Isabel Gouvêa, Lúcia Correia Lima, Lucy Lins, Maria Sampaio (in memoriam), Mônica Simões, Rosa Leiro e Shirley Stolze. O evento acontecerá no dia 11 de dezembro, a partir das 19h e contará com a gastronomia do La Taperia e apresentações musicais do DJ Pinduka e Grupo Garagem.

Com o primeiro calendário lançado em 1990, onde as doze fotógrafas tiveram seus trabalhos expostos, a edição de 2024 deseja reviver a arte através das imagens e atualizar imagens e narrativas das artistas participantes. Vários ambientes serviram de inspiração, como as ruas de Salvador, o Ballet do TCA e um casal de Nova York. Com “Talismã”, Mônica Simões traz uma foto bastante importante para sua vida pessoal e profissional: “Esta fotografia tem um significado muito grande para mim. Primeiro o prazer deste encontro, ao acaso, flanando pelas ruas de Havana e depois porque se tornou meu símbolo da sorte nesta viagem tão cheia de significados e transformações na minha vida”.

O calendário possui uma tiragem de 500 exemplares, com impressão da Bigraf e design assinado por Dinha Ferreiro. A produção do material está sob responsabilidade de Lucy Lins e Mônica Simões.