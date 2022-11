Clínica oferece novo tratamento para degeneração macular

Depois de ser aprovado na Europa e de estar sendo estudado nos Estados Unidos, onde testes comprovaram sua grande eficiência, as clínicas oftalmológicas de grande porte do Brasil estão recebendo e atuando com o aparelho Valeda, que oferece um novo tratamento para degeneração macular relacionada à idade seca.

O aparelho usa diodos emissores de luz (LEDs), de diferentes intensidades e cumprimentos, para estimular a função celular, levando a uma melhor produção de energia dentro das mitocôndrias. Com isso, é capaz de melhorar a produção energética da retina, diminuir o processo inflamatório e as chances de atrofia.

“É um tratamento que agrega, em situações que anteriormente não tinham alternativa. Em todos os estudos houve um ganho bom de visão e os pacientes tiveram menos atrofia ao longo das sessões”, nos disse o oftalmologista André Príncipe, um dos pioneiros a utilizar o aparelho no país.

O tratamento não é invasivo e não tem efeitos colaterais descritos. É realizado em 09 sessões, ao longo de 03 semanas, repetidas após 04 a 06 meses. A tecnologia já está presente em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Campo Grande, e, em Salvador, a princípio, o tratamento será feito de forma exclusiva na Clínica André Príncipe.