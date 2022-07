Daniel Cady participa de inauguração de franquia Low Carb em Salvador

Com o foco em Culinária Low Carb, a Artesanali contará com sua segunda unidade em Salvador. A loja será inaugurada no próximo dia 09 de agosto, uma terça-feira, na Área Gourmet do Shopping Barra. Durante o evento, haverá ainda um bate-papo com o nutricionista Daniel Cady, que comentará, dentre outras coisas, sobre a combinação entre uma alimentação saudável e apetitosa.

A nova unidade terá à frente as amigas e empresárias Ana Maria Amoedo e Georgia Damázio. Com 17 anos de experiência no ramo alimentício, Ana juntou suas habilidades nas áreas de marketing e administração às virtudes da enfermeira e dentista Georgia, que trouxe seu know how técnico da área de saúde.

Destaca-se que a Artesanali é uma marca baiana, criada em 2017 por Diane Trece, com o objetivo de oferecer comida sem aditivos químicos e conservantes, com baixa caloria.