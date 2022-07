Enólogos e sommeliers confirmam presença no Tempero Bahia

Este ano, quando chega a sua 5ª edição, sob o tema "Vinhos Brasileiros", o “Festival de Cultura e Gastronomia - Tempero Bahia”, vai acontecer entre os dias 25 de agosto e 4 de setembro, reunindo 30 restaurantes de Salvador e do litoral. O evento promete atrair um público especial em sua Cozinha Show, que será instalada no Passeio Público, nos dias 27 e 28 de agosto, trazendo dois convidados que vão ministrar aulas gratuitas e degustações.

São eles: o enólogo e sommelier baiano Marcelo Freitas, criador do Vinho Simples e do Winemakers da Chapada Diamantina, que vai falar dos vinhos e terroirs brasileiros, e, Nathália Paz, enóloga e sommelier paulista, formada pelo Instituto Federal de São Paulo, com experiências em produção e elaboração de vinhos emdiferentes vinícolas do Rio Grande do Sul, que comandará aula sobre 'Vinhos e Vinhedos Brasileiros'.