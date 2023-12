Equipe de Beyoncé participa de atividades em Salvador | A TARDE

Nos últimos dias, Salvador recebeu a equipe da cantora norte-americana Beyoncé. A assessora de imprensa da artista, Yvette Noel-Schure, e a diretora da Beygood, Ivy McGregor, participaram de encontros na cidade. Dentre eles, no último sábado (16), um evento feito pela Central Única das Favelas (CUFA Brasil), focado no empreendedorismo afro. Com isso, na feira os MEIs tiveram espaço para mostrar os seus produtos e modelos de negócio para o público. Na ocasião, a equipe da cantora se encontrou com representantes do Ilê Aiyê para conhecer mais empreendedores e influenciadores locais. Nas redes sociais da Beygood, a entidade filantrópica de Beyoncé falou sobre a importância do evento. “Fazer a diferença é assegurar que os mais marginalizados sejam vistos, apoiados e exaltados. Estamos felizes que a CUFA tenha feito um programa de suporte aos empreendedores. Juntos, podemos fazer a diferença na fenda da igualdade econômica”, escreveu.

Além disso, na sexta-feira (15), durante a passagem pela capital baiana, Ivy e Yvette visitaram a Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O objetivo da visita foi conhecer o trabalho que a faculdade faz em torno da diversidade e cultura. Na visita, a equipe foi recebida com percussão e, em seguida, um tour pelas instalações da instituição. Diante disso, Ivy revela que ficou impressionada pela forma que as pessoas mais velhas são valorizadas. “Visitamos uma loja dentro da escola que tinha artesanatos feitos pelas mulheres mais velhas da comunidade, à venda. Muito bom ver como a instituição envolve os mais velhos, que são matriarcas em muitos lares”, declara a diretora da fundação de Beyoncé. Por fim, a visita ainda proporcionou que as convidadas experimentassem um pouco da culinária baiana, com acarajé e cocada.