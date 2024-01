Executivas baianas do varejo participam de evento em Nova York | A TARDE

Desde o último domingo ,14, até esta terça-feira ,16, está acontecendo o NRF Retail Big Show, em Nova York, nos Estados Unidos. Com isso, as executivas Lulie Najar e Laly Batista, superintendente e sócia do Parque Shopping Bahia, respectivamente, estão participando do evento, que é o maior encontro de varejo mundial. Assim, apresentando as principais tendências de consumo, tecnologia, logística, gestão e inovação para o segmento. Além disso, mais de 38 mil pessoas circulam pela feira, que conta com cerca de 800 expositores de 99 países.

Lulie fala sobre a experiência de estar participando do evento, e como aproveitar os aprendizados no empreendimento. “Estamos vendo as melhores práticas e ferramentas para oferecer as melhores experiências e personalizações na jornada do consumidor do Parque Shopping Bahia. Além da importância da inclusão social e da sustentabilidade, temos muitas oportunidades de consumo e fidelização com a geração Z e ferramentas digitais como meio para otimizar a experiência do cliente, que é o centro do nosso negócio”, declara