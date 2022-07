Festa de San Gennaro volta a acontecer no Rio Vermelho

Grande tradição em cidades italianas como Nápoles, a Festa de San Gennaro volta a acontecer em Salvador, após dois anos suspensa. Promovida pelo restaurante Pasta em Casa, o evento, aberto ao público, será realizado no dia 24 de setembro, entre as ruas Professora Almerinda Dultra e Borges dos Reis, que estarão fechadas para a celebração.

O evento contará com diversos restaurantes e uma programação cultural especial. A lista, no entanto, será divulgada em breve pela empresária Valeska Calazans e pelo chef Celso Vieira. Juntos, eles estão à frente do Pasta em Casa. Contudo, sabe-se que a expectativa é de oferecer o melhor da cozinha italiana, mesclado com música e cultura.