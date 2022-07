Flavio Moura e Márcio Xenofonte vão comemorar primeiro ano dos filhos

Neste domingo, 17, Laís e Caio comemoram um ano de vida. Filhos do arquiteto Flavio Moura e do médico endocrinologista Márcio Xenofonte, os pequenos contarão com uma festa produzida por Almir Júnior e Marcelo Gomes e decoração assinada por Cris Reis.

O agito, que terá como tema “Fábrica dos Sonhos”, reunirá adultos e crianças, e, vai acontecer no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, em Salvador.