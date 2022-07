Harmonia do Samba anuncia gravação inédita em evento exclusivo

A banda Harmonia do Samba segue escrevendo sua história na música brasileira. O grupo anunciou a gravação do ‘Good Vibes’, um projeto audiovisual que conta com oito canções inéditas, e que será filmado em um evento exclusivo no Armazém Villas, no próximo dia 04 de agosto, uma quinta-feira, a partir das 20h.

Entre as novidades está a música ‘Pagode Bom (Coraçãozinho)’ que, durante os shows do período junino, foi apresentada ao público por Xanddy. O single será o primeiro lançamento do projeto, que tem previsão de ser concluído ainda no mês de agosto.

O público, no entanto, terá a oportunidade de acompanhar um show do Harmonia, também no Armazém Villas, no dia 05 de agosto, em evento que receberá a banda Timbalada. O ingresso para esta festa valerá como acesso à gravação do ‘Good Vibes’, no dia anterior.