Luiza Olivetto comandou mesa cult em restaurante no Rio Vermelho

Especializado em frutos do mar, o restaurante Vini Figueira Mar lotou neste domingo, 17. O espaço gastronômico, localizado em frente à Praia da Paciência, no Rio Vermelho, em Salvador, recepcionou ótimos nomes, a exemplo da empresária e artista plástica Luiza Olivetto, que dividia o espaço com a promoter Licia Fabio, a escritora Aninha Franco, e os franqueados da CASACOR Sergipe e Bahia, Jussara e Carlos Amorim. Na pauta deles? Muitos projetos culturais que virão à tona, ainda este ano. Avistamos por lá também o empresário Antônio Andrade, com sua esposa Patrícia Andrade, acompanhados dos filhos.

