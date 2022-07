Paulo Darzé Galeria terá exposição do artista baiano Christian Cravo

Christian Cravo nasceu em Salvador, no ano de 1974, mas foi longe da capital baiana que o artista iniciou sua caminhada na fotografia. Aos 13 anos, quando morava na Dinamarca, terra de sua mãe, ele descobriu a magia por detrás das lentes. Fato é que a Paulo Darzé Galeira, situada na Vitória, apresentará a mostra ‘Anima’, composta por 32 retratos de Cravo.

O projeto será inaugurado no dia 04 de agosto, das 19h às 22h, mas segue em exibição até o dia 03 de setembro. A apresentação é assinada por Thais Darzé. A mostra é composta por dois trabalhos de Christian Cravo. O primeiro deles é a série ‘Luz e Sombra’, em que o artista, durante longas temporadas no continente africano, se debruçou sobre as cores e sua falta.

A mostra ‘Anima’ é uma junção destes retratos com novas obras produzidas no Brasil, em que o artista fotografou dentro sua casa, tendo como musa sua esposa, Adriana, e as suas filhas: Sofia, Helena e Stela.