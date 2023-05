“Sou sua fã demais”, diz Maria Bethânia para Gloria Groove

Será realizada nesta quarta-feira, 31, a 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira, direto do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, tendo como grande homenageada da noite, a cantora Alcione. A apresentação do evento será realizada por Lilian Valeska, Lázaro Ramos e Felipe Neto.

Dentre os espetáculos musicais que serão assistidos, um dos mais esperados será encenado por Maria Bethânia – grande amiga da homenageada – e Gloria Groove, nome da nova geração musical. Elas se encontraram ontem (30), para ensaiar a apresentação da música “O Meu Amor”, de Chico Buarque.

“Sou sua fã demais. Falei à beça de você. Gosto muito das suas brincadeiras. Fica vivo, quente, e adoro que você faz tudo com calma”, disse Bethânia. De acordo com ela, quando José Mauricio Machline, diretor e criador do prêmio, sugeriu o dueto entre as duas, ela disse: “Quero! Lógico, adoro”.