A Bahia e a infraestrutura no grupo de transição

Para um estado do tamanho da Bahia o investimento em infraestrutura é fundamental e influi na vida de milhares de pessoas. Percebi isso em 2006, quando exercia o cargo de secretário de Planejamento e dez entre dez prefeitos com quem eu conversava dizia que o maior problema de sua região eram as estradas. Sabendo disso, o investimento em estradas foi uma prioridade no governo Rui Costa e esse é também um dos motivos da boa avaliação do seu governo, especialmente no interior. O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, funcionário público de carreira e agora escolhido para o grupo de transição do governo Lula, foi o gestor que conduziu a pasta e me diz que em 2021 e 2022 foram investidos pelo Estado R$ 4 bilhões em infraestrutura, e isso só com o orçamento da secretaria, incluindo todas as fontes.

Peço a desagregação desses valores e o secretário tem uma lista enorme. Começa pela requalificação da Estrada do Feijão, depois fala da BA 210, ligando Juazeiro a Sobradinho e Sento Sé, da BA 001, que liga Salvador ao Litoral Sul do Estado, da rodovia Ilhéus/Itabuna, ora em construção e dezenas de outras. Depois fala das rodovias na Região Oeste, do anel da soja, da ligação Riachão das Neves - Angical, dos mais de 200 km de rodovias pavimentadas dando acesso às zonas produtivas e da intervenção em mais de mil gargalos na região. Lembra também a construção de pontes em Bom Jesus da Lapa e a que liga Xique-Xique a Barra.

Cavalcanti faz questão de ressaltar a construção dos aeroportos de Conquista, Lapa e Senhor do Bonfim e diz que é possível que ainda no governo atual saia a concessão do Aeroporto de Porto Seguro, uma necessidade de toda a região. Em relação à Região Metropolitana de Salvador e adjacências, cita a Via Atlântica, a Via Metropolitana, a nova rodoviária em Água Claras, um investimento de R$ 110 milhões, o contorno de Lauro de Freitas e faz questão de dizer que a ponte Salvador Itaparica vai sair do papel e que neste momento estão sendo realizadas as obras de dragagem do canal da Bahia de Todos os Santos e sendo discutidos outros pontos com o Tribunal de Contas. Proponho falar do grupo de transição de Lula, mas antes Cavalcanti ressalta a atração de investimentos em energia renovável, que faz da Bahia o maior produtor de energia eólica do Nordeste, o novo tramo do metrô até Águas Claras, a concessão da Ferrovia Oeste Leste, cujos estudos foram realizados pelo governo estadual e por aí segue.

Quero saber então quais as prioridades da Bahia que o secretário vai levar ao grupo de transição de Lula, no âmbito da infraestrutura. Cavalcanti diz que a função do grupo é fazer um diagnóstico da situação da infraestrutura no país, verificar as pendências e as necessidades de continuidade de obras e o estágio das concessões, bem como a aderência das propostas estaduais com o plano de governo federal. Segundo ele, esse diagnóstico vai ser entregue ao novo Ministro da Infraestrutura para subsidiar sua ação. Mas Marcus Cavalcanti lista alguns projetos da Bahia que serão levados ao grupo de transição, e entre eles estão a continuidade da duplicação das BRs 101 e 116, os investimentos portuários, a requalificação da concessão da BR 324, Salvador - Feira, a renovação da concessão da Ferrovia Centro Atlântica sobre novas bases, a Ferrovia Oeste – Leste, investimentos portuários e investimentos em linhas de transmissão para a energia eólica e solar. Bom, no que se trata de infraestrutura, a Bahia está bem representada no grupo de transição do governo Lula.