A Bahia do turismo | A TARDE

As projeções de números recordes para a economia durante o Carnaval podem ser interpretadas como um contexto no qual todas e todos saem ganhando: quem vende a força de trabalho, os hoteleiros, a Bahia e os visitantes.

Os atrativos naturais e históricos, graças às estratégias de convite da Secretaria de Turismo, devem trazer 3 milhões de pessoas de fora, com expectativa de 6 bilhões e 600 milhões de reais circulando no período da folia.

Como já amplamente noticiado, a Agência Nacional da Aviação Civil posiciona os aeródromos baianos entre os de maior demanda, tomando-se como base os registros verificados durante o ano de 2023, em plena decolagem do setor.

A expectativa para este ano, conforme publicou A TARDE, é a de quebra do recorde, com uma revoada maior de visitantes aos municípios do interior, produzindo a sensação de bom acolhimento nas regiões turísticas neste verão.

Além dos destinos campeões de outros carnavais, como o Sul, o Extremo Sul, o Recôncavo, a Chapada Diamantina e o Litoral Norte, as boas surpresas são os desempenhos do Sudoeste e do Oeste, aproveitando-se os festejos.

Porto Seguro, berço do país, é o destaque com a perspectiva de aumento de 50% dos turistas na cidade, considerando os acessos por via rodoviária, tendo a vila de Trancoso aumentado de 10% para 80% os pedidos de aterrissagem.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis antevê lotação total, superados os efeitos da gestão da pandemia, uma vitória representativa da reabilitação depois de tantas dificuldades.

A rota dos passeios por fazendas de cacau e outras estratégias contribuem para ampliar as opções de receptivo, muito além das mais belas praias, cachoeiras e casarios históricos, famosos em todo o Brasil e no exterior.