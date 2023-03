Faz algum tempo que o Bahia maltrata a saúde mental do torcedor, não temos alegrias, não temos um momento de paz, passamos vergonha ano após ano, não somos competitivos desde 1988, quando jogar na "velha fonte nova", era sinônimo de garra e luta até o minuto final, e os adversários nos temiam, seja ele quem fosse. Passamos por gestões incompetentes há quase 30 anos, mesmo tempo que a torcida é enganada e tratada com desdenho, atualmente, é apontada por alguns, como a culpada pelos fracassos vergonhosos do clube.

O Bahia se apequenou faz algum tempo, foram tantas épocas, a época do "devolva meu Bahia", a época das "trevas", a época "a vez do futebol", a época "somos o 14° orçamento e vejo isso com muita naturalidade", agora, a época da vez, chama-se "SAF".

Essa reflexão me trouxe algumas perguntas.

O que tem em comum, cada momento deste?

Por que o Bahia não conseguiu voltar a ser competitivo e disputar títulos nacionais?

A torcida do Bahia, realmente é seu maior patrimônio ou apenas um instrumento de manobra utilizada para atender a interesses de alguns?

Agora que temos um dono, como fica a tão sonhada e desejada "democracia tricolor"?

Até quando seremos um clube em reconstrução?

A torcida é exigente demais e não sabe o que quer ou está exausta de tanto sofrimento e desilusão?

De fato, somos um clube grande e nos enxergamos como grande?

São perguntas que simbolizam a sua maneira, cada época vivida na história do Bahia e que precisam ser respondidas, se quisermos voltar a ser feliz!!

*Torcedor do Esporte Clube Bahia*