Mais presente, mais futuro | A TARDE

Em apenas um ano, a Bahia testemunhou um renascimento sob um novo estilo de governo, uma era marcada por mudanças sociais profundas e avanços infraestruturais significativos. A figura central desse renascimento é um governador que surgiu do meio rural, um professor, um homem que conhece cada canto deste vasto estado e traz consigo uma visão que coloca o povo no centro de todas as ações governamentais.



Este momento é mais do que um novo capítulo; é a continuidade de um projeto político iniciado em 2007, que estabeleceu as bases para as transformações sociais que ocorrem na Bahia. Um dos exemplos mais claros dessas mudanças é o Plano de Ações Emergenciais, lançado recentemente, que representa um investimento considerável de R$ 834,5 milhões, sendo R$ 491,5 oriundos de recursos estaduais, para aliviar os efeitos da seca. Esse plano não é apenas uma resposta a uma crise ambiental, mas também um símbolo de solidariedade e compromisso com as comunidades rurais, unindo esforços em todos os níveis de governo.

Na educação, 2023 foi um ano de inovações e progresso, marcado pela inauguração de 34 novas escolas de tempo integral. Com um investimento de R$ 835,9 milhões, o estado não só fortaleceu sua infraestrutura educacional, mas também ressignificou o ambiente de aprendizagem, proporcionando aos estudantes espaços que inspiram e cultivam futuros líderes e inovadores. Essas escolas são mais que prédios; são berços de criatividade e conhecimento, dotados de recursos sustentáveis e avançados.

O setor de saúde também foi priorizado, com investimentos que ultrapassam os R$ 8,5 bilhões em 2023. Mais do que a criação de infraestruturas modernas, o foco tem sido o bem-estar da população, a acessibilidade aos serviços de saúde que chegam mais perto do povo, em todas as regiões do estado. A inauguração de novos hospitais e a ampliação da capacidade de atendimento são reflexos tangíveis desse compromisso com a saúde dos baianos.

O combate à fome assumiu uma nova dimensão com o programa Bahia Sem Fome, agora uma política de estado. Este programa não se limita a oferecer ajuda emergencial, mas também procura fortalecer a produção de alimentos e a agricultura familiar, mirando o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar. As ações do governo revelam uma sensibilidade aguçada às necessidades das populações mais vulneráveis, buscando erradicar a fome e promover a dignidade humana.

No desenvolvimento rural sustentável, o governo estadual tem implementado projetos que ampliam a produção de alimentos de forma ambientalmente responsável, impulsionando o desenvolvimento econômico e social em comunidades rurais. Tais iniciativas refletem um comprometimento profundo com a transformação produtiva do campo na Bahia, beneficiando inúmeras famílias de agricultores e comunidades tradicionais.

No âmbito da segurança pública, a administração adotou uma abordagem tríplice: Integração, Investimento e Inteligência. Essa estratégia inovadora objetiva a queda constante dos índices de violência e criminalidade. A instalação de novos batalhões, o aumento do efetivo policial e a introdução de tecnologias avançadas, como o sistema de Reconhecimento Facial, são evidências do empenho do governo em garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos e cidadãs.

A Bahia do futuro se prepara para ser um grande agente na redução das emissões de carbono, destacando-se no cenário global com o lançamento do primeiro Atlas do Hidrogênio Verde do mundo na COP28, em Dubai. Esse projeto pioneiro não só reforça o compromisso da Bahia com a sustentabilidade, mas também posiciona o estado como líder na produção de energia limpa e na luta contra as mudanças climáticas.

Outro passo importante nessa área foi a chegada da BYD para a instalação de sua fábrica de carros elétricos, em Camaçari, que simboliza uma nova era de oportunidades industriais e de emprego. Esse desenvolvimento representa não apenas um fortalecimento econômico, mas também um compromisso com a inovação e sustentabilidade.

O Governo da Bahia, ao longo dos últimos 17 anos, com suas múltiplas iniciativas e investimentos, demonstra um compromisso inabalável com o progresso social e estruturante, focando sempre no bem-estar e na qualidade de vida dos baianos. Este ano de transformações marca o início de um caminho promissor para um futuro mais próspero e sustentável.

*André Curvello, jornalista e secretário de Comunicação do governo da Bahia