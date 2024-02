Mais Responsabilidade e menos Modismos | A TARDE

Durante as últimas duas décadas, as fontes renováveis, como a eólica e a solar fotovoltaica, viram suas participações nas matrizes energéticas crescerem de forma consistente ano a ano no Brasil e no mundo. Embora a expansão das renováveis e a redução de seus custos de instalação sejam tendências positivas para o processo de transição, é crucial levar em conta o ¨custo invisível¨ criado pela falta de um planejamento adequado que acabou promovendo uma expansão desordenada dessas fontes intermitentes no Brasil e no mundo, basta ver o que está acontecendo na Califórnia. A produção de energia eólica e solar é intrinsecamente intermitente. Portanto, sua inclusão em um sistema integrado por várias outras fontes, demanda uma série de salvaguardas e mecanismos compensatórios, a fim de garantir a estabilidade e segurança do fornecimento. A resiliência garantida ao sistema por essas medidas é chamada de flexibilidade operativa.

Os recursos de flexibilidade operativa podem ser garantidos através da geração (por meio de usinas hidroelétricas e térmicas), pela carga (considerando a resposta da demanda, tanto a eventos de escassez como de abundância de energia) ou de ambos (tecnologias de armazenamento, que podem oferecer tanto carga como potência para o sistema). No Brasil, pelo histórico de gestão da matriz, a flexibilidade operativa se dá sob a ótica da geração, sobretudo através de usinas hidroelétricas (UHEs) com reservatórios.

Tradicionalmente, o modelo hidrotérmico, utilizado pelo Sistema Elétrico Brasileiro (SEB), opera da seguinte forma: as UHEs acompanham a carga, reduzindo a geração em horas de baixa demanda para aumentá-la no horário de ponta, atendendo a comandos do Operador Nacional do Sistema (ONS). Já as usinas termoelétricas (UTEs) nos últimos anos, vem assumindo o papel de “equalizadoras” do sistema, em razão do crescimento da carga e da fatia de renováveis intermitentes na matriz elétrica nacional, além da estagnação da capacidade instalada de UHEs com reservatório.

O monstra a diferença de custo ao se utilizar UTEs ou UHEs como compensadores síncronos do sistema. Os picos de custo da valoração do serviço de compensador correspondem a quedas na produção hidroelétrica, momento em que o serviço é realizado através do acionamento térmico. Vale, ainda, observar a evolução dos gastos anuais com a compensação nos últimos anos. Segundo o Boletim Mensal de Custos da Operação e Valoração da Segurança da Operação, publicado pelo ONS, foi de R$ 193 milhões, em 2022 e de R$ 209 milhões em 2023.

Boletim Mensal de Custos da Operação e Valoração da Comparativo entre Valoração do Serviço x Geração Hidroelétrica | Foto: ONS

Outro fator importante a se avaliar, quando falamos do verdadeiro custo das renováveis para o sistema, é a forte presença de isenções fiscais e benefícios no segmento. O uso indiscriminado de mecanismos de incentivo ao investimento em renováveis pode acabar por criar uma percepção equivocada de que essas fontes representam uma alternativa mais barata do que realmente são. Assim, muitas vezes os custos indiretos associados à sua integração no SEB ficam mascarados por medidas como a redução da taxa de uso do sistema ou da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a dedução do Imposto de Renda (IR) e outras, que levam a assimetrias no mercado.

O tema dos subsídios às renováveis já é intensamente discutido no setor elétrico. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), enquanto em 2018 os subsídios no setor somavam R$ 18,9 bilhões e representaram, em média, 5,5% da tarifa de consumidores residenciais, em 2023 esse volume saltou para R$ 37,4 bilhões, representando em média 13,2% da tarifa residencial. Do total de 2023, cerca de R$ 17,2 bilhões foram referentes a incentivos a fontes renováveis.

Sem dúvida, o Brasil está diante de grandes desafios e de grandes oportunidades. O que falta para o atendimento das metas de transição energética é pragmatismo, responsabilidade e menos modismos.