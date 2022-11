Narrativa da Derrota: Soberba

Por que a oposição ao governo da Bahia perdeu mais uma eleição? As respostas ao insucesso estão em grande parte nos erros do seu candidato.

No que pese o imbróglio de 2018 criado pela fuga de concorrer ao governo, Neto se firmou nome natural para representar a oposição.

Sem ameaças internas, impôs o seu modus operandi. Consumido por arrogância e falta de humildade, o ex-prefeito tropeçou no seu ego.

“Me preparei a vida inteira pra esse momento, pra ser governador da Bahia”. Esse tweet revela a sua alma política. As pessoas comuns, quando podem, se preparam para suas carreiras profissionais. O predestinado, não. Preparou-se com a mesma certeza de um príncipe herdeiro - mais dia, menos dia, ocuparei o trono. Faltou-lhe espírito de grupo, liderança democrática e respeito aos seus aliados. Faltou combinar com o povo.

Carregado de soberba, foi cometendo um erro atrás do outro. O principal foi na estratégia política. Quis regionalizar a campanha nascida nacionalizada. Como fugir da força de Lula e da rejeição do atual presidente? O truque era ser Bolsonaro no privado e ser neutro no público. Não deu certo. Não assumir o seu lado, o isolou do debate nacional e do tema econômico, principal interesse do eleitor. A simulação do “Tanto Faz” foi decisiva para a derrota.

Depois, veio o excesso de confiança na vitória, baseado em pesquisas com metodologia inadequada. Os levantamentos, sem associar o candidato Jerônimo a Lula e ao PT, indicavam a vitória de Neto no 1º turno. Mera ilusão, porque essas pesquisas mascaravam previsível fotografia, assim como ocorrido em 2006 e 2014, revelada no dia da eleição: o povo votou num grupo, num projeto. O único instituto, AtlasIntel, que acertou o resultado, usou o método de ligar os candidatos aos seus partidos.

Surfando nas pesquisas e na soberba do seu destino, Neto esnobou seus antigos aliados na montagem da chapa. Na escolha da vice, deu uma rasteira de mercado modelo nos políticos tradicionais e sacou da cartola Ana Coelho, filiada por ele na surdina e de caso pensado ao Republicanos. Esse erro causou impacto e desmotivação.

Por último, Neto subestimou seus adversários e o projeto que comanda a Bahia há quatro mandatos. Talvez, traído pelo inconsciente, trouxe um cabo eleitoral desatualizado: escolheu o jingle do seu avô, de 32 anos atrás. O remake conceituou a comunicação da campanha no apelo ao passado. A mistura do candidato novo com o modelo velho não funcionou. A Bahia é hoje bem melhor do que no tempo do carlismo. Governos bem avaliados - de Wagner e Rui - não deveriam ser zerados. Por soberba, menosprezou a força social, política e eleitoral de Jerônimo e seu grupo. Quebrou a cara.

Robinson Almeida é deputado estadual reeleito pelo PT.