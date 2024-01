O controle do ímpeto | A TARDE

A redução de R$ 149 milhões de despesas com cartão corporativo do governo federal pode passar a falsa ideia de grande progresso no senso de responsabilidade e, de fato, há de se comemorar a queda, mas nem tanto.

O total, beirando R$ 274 milhões, restando seis dias do final do ano, representa muito menos em relação aos quase R$ 423 milhões da gestão anterior, indicando hipótese plausível de controle do ímpeto de compras supérfluas.



O número de 2023, isolado de comparativo, não isenta de questionamento os atuais ocupantes do Palácio do Planalto, sinalizando a importância de contínua fiscalização por parte do poder moderador da imprensa e da cidadania.



O valor da sobriedade, resultante da vitória da razão sobre os impulsos e os ímpetos, precisa prevalecer, conforme se pode verificar, em minúcias, no Portal da Transparência, aberto a todo e qualquer interessado em avaliar as cifras.



O freio pode ter sido brusco, porém, sem alcançar ainda a meta de uma maior vedação, quando se trata de custeio de compra de materiais funcionais, tomando por análise, itens de escritório, computadores, impressoras e afins.



Também estão incluídos no pacote os serviços relacionados à atividade de governar, como reparos em imóveis públicos, contratação de transporte e até produtos de uso pessoal e intransferível, nas rubricas “remédios” e “alimentos”.



Em outro viés mais complacente, pode-se entender, na condição de investimentos, e não gastos, as ações emergenciais visando amparar estados e municípios, com antecipação de emergência devido às calamidades.



Deverá, portanto, no seu segundo ano de terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vigiar com a diligência já conhecida, tomando todo cuidado de evitar punir-se, caso queira manter a confiabilidade junto à maioria.



A dedicação com a qual se propõe conduzir o Brasil ganhará tom menor da desarmonia, se nos próximos três anos, a ferramenta destoar da incessante retração, coerente com um país lutando para livrar-se de seus antigos vícios.