O Esplendor do Farol é para Todos !

O Condomínio Edifício Oceania, constituído por unidades residenciais e comerciais junto ao Largo do Farol, veementemente, aplaude as iniciativas e eventos que divulguem e realcem as belezas e riquezas naturais, artísticas, históricas e materiais da nossa querida Salvador e Bahia!

Louva, ainda, quando, além da expressão artística e entretenimento do público em geral, propiciam geração de renda e oportunidades para todo o vasto conjunto de especialistas técnicos e operários dos mais diferentes segmentos, empresas diversas, inclusive, de locação de equipamentos e de transportes, ambulantes, e todo os envolvidos nos períodos de pré-realização, durante e após o evento, com benefícios diretos e indiretos, tangíveis e intangíveis para tantos.

Mas, também, firmemente considera que o evento realizado, em 16 de novembro de 2022, no Farol da Barra, largamente, extrapolou os limites da razoabilidade e até da civilidade.

A montagem quase “hollywoodiana” das estruturas iniciaram-se com antecedência superior a uma semana de sua data - para a desmontagem foi demandada toda a noite e madrugada pós evento e ainda mais dois dias - , ocorrendo independentemente de horário, com serviços de carga, descarga, de edificações metálicas com ferramentas ruidosas e veículos quando em movimento à ré com os sinais de alarme, gerando barulhos contínuos mesmo ao longo da noite, sem respeito à própria Lei do Silêncio.

Parte da estrutura foi instalada na frente da entrada social de moradores e de unidades comerciais, impedindo, totalmente, o acesso às mesmas.

O Largo do Farol e a Avenida Marques de Leão com trânsito impedido ou restrito mesmo em seguidos dias úteis, além do próprio evento em dia comercial de afazeres do cotidiano, ilhando a muitos que só tiveram a opção de remarcarem consultas médicas, alterações de horários e agendas e só poderem retornar às suas residências após o final do show.

Contrapondo-se a que outros eventos com essas negativas características se repitam – e na urgência da proximidade do período de verão em que na região são bem frequentes e abusivos a realização, uso impróprio e equivocado de eventos e de generalizado uso de som e equipamentos em volumes e condições fora do aceitável – o Condomínio Oceania coloca-se à disposição das autoridades para junto com outros intervenientes representativos propor e renovar parâmetros de uso do espaço comum e mitigar transtornos de inadequados excessos, quaisquer que sejam.

Vivas à Bahia, à Salvador e ao Farol da Barra!

Todos temos o Direito à Alegria e a Viver plena e civilizadamente!

*João Pedro de Freitas Cardoso é síndico do Condomínio Edifício Oceania