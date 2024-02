O maior Carnaval de todos os tempos é ancestral! | A TARDE

Fevereiro é o mês em que os ventos combinam de ecoar as palavras de Dorival Caymmi: “a Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem”. O jeito singular da Bahia, tão bem notado pelo poeta, é resultado de uma mistura de culturas e tradições que se expressa desde o jeito do baiano até um conjunto de manifestações populares. O carnaval é uma dessas eclosões e talvez a mais vital expressão da cultura baiana.

A partir desse entendimento, o carnaval tem recebido a devida atenção do Governo do Estado que, neste ano, escolheu homenagear os blocos afro com o tema “50 anos dos Blocos Afro: nossa energia é ancestral”. Essa homenagem vem para reafirmar o nosso compromisso com a diversidade, com o reconhecimento das diferenças enquanto valor social e com a valorização das culturas identitárias.

Além dos instantes de intenso prazer e alegria, o carnaval tem um caráter político que não se traduz facilmente nos códigos da própria política. E esse caráter foi legado, em boa medida, pelas entidades carnavalescas de matriz afro. Com o intuito de mostrar ao mundo “o mundo negro” de onde vieram, elas passaram a disputar o espaço negro na festa e na própria sociedade, popularizando diversos elementos da cultura afro-baiana. Em outras palavras: a cultura assumiu papel central no projeto de sociedade democrática, plural e plena de direitos que almejamos.

E foi alinhado a esses valores que o Governo do Estado ampliou as políticas específicas para o Carnaval 2024, como o Ouro Negro, que esse ano recebe o maior investimento da história (R$ 14,7 milhões); o Carnaval do Pelô, que tem a diversidade geracional e de ritmos como marca; o Carnaval Pipoca, com grandes artistas da música baiana e brasileira em trios sem cordas; o Carnaval dos Blocos Independentes; os carnavais de bairros; além do Carnaval dos Interiores, espalhado por toda a Bahia.

Sob a coordenação do vice-governador Geraldo Junior e supervisão direta do governador Jerônimo Rodrigues, trabalhamos de forma integrada em diversas áreas, para assegurar a todas as pessoas condições para brincar e trabalhar no carnaval. Para tanto, foi montada uma programação de diversidade cultural; estruturas de segurança pública; defesa dos Direitos Humanos; apoio ao turismo; combate ao racismo; proteção às mulheres, crianças e adolescentes e população LGBTQIAPN+; atenção à saúde; trabalho decente; e meio ambiente. Ações fundamentais que garantem diversão, mas também geração de renda para baianos e baianas.

Se o patrimônio maior de um país é a cultura e o carnaval é a sua máxima expressão, a Bahia está pronta para ostentar o maior de todos os tempos: abram alas que o Carnaval 2024 está passando!